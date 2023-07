"Miraculous, le film" : Ladybug et Chat Noir à l'assaut du grand écran

information fournie par France 24 • 05/07/2023 à 17:02

Dans cette édition 100% cinéma de "À l'Affiche", Axelle Simon et Thomas Baurez reçoivent Jérémy Zag, réalisateur, producteur et scénariste de "Miraculous, le film". La série pour enfants est devenue un phénomène mondial et elle est maintenant portée sur grand écran. Au programme également : "Les filles d'Olfa", un docu-fiction sur le radicalisme islamique en Tunisie, et "Master Gardener", un drame signé par Paul Schrader, scénariste de "Taxi Driver".