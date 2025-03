information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 16:16

Licenciements, atteintes à la liberté académique, gel de crédits, et maintenant le ministère de l'Éducation menacé de disparition, pour confier l'éducation aux États... Cherche-t-on à détruire la connaissance aux États-Unis ? Les décisions récentes de Washington, orchestrées notamment par Donald Trump et Elon Musk inquiètent le monde du climat et de la santé. Mais des universités, des facultés de Paris Sciences et Lettres à Oxford, appellent à poursuivre la coopération internationale.