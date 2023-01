Migrants syriens menacés d'expulsion : des ONG dénoncent des tentatives "scandaleuses"

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 15:05

Les préfectures de police de Paris et de Haute-Garonne ont demandé aux autorités syriennes la délivrance de laisser-passez. Objectif : expulser 2 personnes se présentant comme des migrants syriens. Et ce, alors même que les relations entre Paris et Damas sont rompues depuis 10 ans. Des pratiques d'autant plus "scandaleuses" qu'elle mettent en danger les exilés comme leur famille, déplorent les associations. Des démarches "très choquantes", "scandaleuses" et "tout bonnement illégales" pour La Cimade, association de soutien aux migrants et réfugiés. Les précisions de Marlène Panara, journaliste pour le site InfoMigrants.