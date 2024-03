Michel Goya : "L’offensive israélienne à Gaza s’est arrêtée depuis un mois, ils n’avancent plus"

information fournie par France 24 • 27/03/2024 à 12:51

Notre invité est Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et historien militaire. Son livre "L’embrasement : Comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas" vient de sortir chez Robert Laffont-Perrin. Après bientôt six mois de guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, où en est la stratégie militaire israélienne ? Les militaires ont-ils intérêt à lancer un offensive sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où se trouvent un million et demi de Gazaouis, dont un grand nombre de déplacés ? Pourquoi Israël continue-t-il de frapper le Hezbollah au sud Liban ?