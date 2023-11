information fournie par France 24 • 15/11/2023 à 12:27

En un an et demi, le Chiapas, situé à l’extrême sud du Mexique, est devenu un territoire disputé entre les deux plus gros cartels mexicains : le Cartel de Sinaloa et le Cartel Jalisco Nueva Generacion. Cette région frontalière avec le Guatemala est une zone privilégiée pour le trafic de drogue, d’armes et de migrants. Etat le plus pauvre du Mexique, rongé par des années de conflits communautaires, le Chiapas est en train de devenir une nouvelle poudrière. Reportage de nos correspondants.