information fournie par France 24 • 28/04/2024 à 12:12

Trois pays africains supplémentaires ont commencé à déployer à grande échelle des vaccins contre le paludisme destinés à des millions d'enfants sur un continent qui compte la plupart des décès dus à cette maladie, ont déclaré jeudi l'OMS et l'UNICEF. Deux vaccins - RTS,S et R21 - recommandés par l'OMS ont été considérés comme une avancée pour la santé des enfants et la lutte contre le paludisme. Reportage de Julia Guggenheim et Justice Baidoo.