information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 11:37

Construit pour l’exposition universelle de 1900, le métro parisien est l'un des symboles de la capitale française. Chaque jour, plus de quatre millions de passagers s’y engouffrent, et pourtant peu savent que c’est l’endroit où l’on respire l’air le plus toxique de Paris.