MeToo : la France se réveille-t-elle ?

information fournie par France 24 • 03/06/2022 à 14:36

En France, le mouvement #MeToo commence à se structurer dans les médias, la politique et le monde du théâtre avec des collectifs de victimes présumées. C'est une étape indispensable pour celles qui brisent le silence autour des violences sexuelles et sont souvent accusées de diffamation par les hommes de pouvoir qu'elles mettent en cause. À l'origine du mouvement #MeToo Theâtre, Marie Coquille Chambel nous explique ses deux ans de procédures judiciaires contre un acteur de la Comédie Française.