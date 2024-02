MeToo du cinéma français : après Judith Godrèche, la libération de la parole

information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 14:38

Son témoignage a été le détonateur de la libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux très jeunes femmes dans le monde du cinéma. Après des années de silence, l’actrice et réalisatrice Judith Godrèche a décidé de parler de l’emprise, des viols et des violences dont elle a dit avoir été victime lorsqu’elle était mineure et elle n’est pas la seule. Sommes-nous prêts à écouter et à entendre les victimes ? Le cinéma français est-il capable de faire son examen de conscience ?