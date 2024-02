MeToo dans le cinéma Français : enfin l'examen de conscience ?

information fournie par France 24 • 16/02/2024 à 13:42

Serait-ce, enfin, la début d’une vraie vague #MeToo dans le cinéma français ? Le témoignage de Judith Godrèche semble avoir accéléré, si ce n’est déclenché, une libération de la parole. Après un long silence, l’actrice et réalisatrice a décidé de porter plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans contre le réalisateur Benoît Jacquot. Après les accusations visant Gérard Depardieu, Jacques Doillon ou encore Philippe Caubère, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer des abus. Mais le cinéma français est-il capable d’introspection ? Nous avons posé la question aux actrices Alma Jodorowsky et Luana Duchemin, ainsi qu’à la journaliste Marine Turchi.