MeToo/Cinéma : Cet ensemble de témoignages a permis de mettre la lumière sur la violence systémique

information fournie par France 24 • 27/03/2025 à 09:30

Gérard Depardieu a reconnu mardi, au deuxième jour de son procès, avoir attrapé par les hanches une femme qui l'accuse d'agression sexuelle sur le tournage d'un film en 2021, tout en niant que ce geste ait eu la moindre connotation sexuelle et en mettant ses propos vulgaires sur le compte de sa mauvaise humeur du moment. C'est la première fois que l'acteur âgé de 76 ans comparaît devant la justice pour répondre de diverses allégations d'agressions sexuelles et de viols, qui se sont accumulées contre lui depuis le début du mouvement #MeToo il y a six ans. Décryptage avec Lise Perottet, Coordinatrice générale, Lab Femmes du Cinéma.