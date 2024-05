information fournie par France 24 • 16/05/2024 à 17:31

Louise Dupont revient sur l’image du jour à Cannes : celle de Judith Godrèche sur les marches du Palais des Festivals, entourée de dizaines de victimes des violences sexistes et sexuelles. Nombre d’entre elles étaient présentes sur le tournage de son film "Moi aussi – Me too", présenté lors de la cérémonie d'ouverture de la section "Un certain regard". Un geste fort pour continuer à encourager la libération de la parole des femmes.