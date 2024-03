Mers de Chine : la nouvelle guerre froide ?

information fournie par France 24 • 15/03/2024 à 11:00

La région Asie-Pacifique, longtemps dominée par les États-Unis, est bousculée par la montée en puissance de la Chine. Les tensions se multiplient autour de Taïwan et en mer de Chine du sud, dans les airs comme sur les mers : avions de chasse chinois omniprésents, collisions entre bateaux, militarisation de récifs… Tourné au Japon, en Chine, à Taïwan et aux Philippines, ce reportage raconte la nouvelle guerre froide opposant la Chine autoritaire de Xi Jinping aux États-Unis et leurs alliés démocratiques. Un conflit territorial, politique, économique et idéologique qui laisse planer le risque d’une troisième guerre mondiale.