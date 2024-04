Mer Rouge : à bord d'une frégate française protégeant les navires des attaques des Houthis

information fournie par France 24 • 01/04/2024 à 11:02

Depuis que le conflit a éclaté entre Israël et le Hamas en octobre dernier, le groupe rebelle yéménite des Houthis multiplie les attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge. Leurs missiles et drones sèment la terreur sur cette voie maritime particulièrement empruntée. Les marines françaises et américaines, ainsi qu'une mission navale de l'Union européenne, sont déployées dans la zone pour protéger les navires. L'armée française a accepté de prendre à bord de l'une de ses frégates nos reporters, Bastien Renouil et Olivia Bizot, qui ont pu assister aux opérations.