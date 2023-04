information fournie par France 24 • 21/04/2023 à 16:00

Mélissa Da Costa est entrée dans le monde littéraire par l’autoédition en 2018. Elle est devenue la femme la plus lue de France en 2022, se plaçant derrière deux poids lourds du classement des meilleures ventes de livres : Guillaume Musso et Joël Dicker. Dans notre émission littérature du mois d'avril, présentée par Louise Dupont et Sonia Patricelli, l'autrice évoque son nouveau roman "Les femmes du bout du monde" paru chez Albin Michel.