"Megalopolis" de Francis Ford Coppola : le retour du parrain du cinéma américain à Cannes

information fournie par France 24 • 16/05/2024 à 23:20

Dans ce nouveau numéro de "À L'Affiche à Cannes", Louise Dupont évoque le retour sur la Croisette du "parrain" du cinéma américain. À 85 ans, Francis Ford Coppola est déjà lauréat de deux Palmes d’or, pour "Conversation secrète" en 1974 et "Apocalypse Now" en 1979. S'il la remportait cette année, il réaliserait un triplé historique dans l’histoire du festival. Le réalisateur est en compétition avec un projet hors normes qu’il aurait commencé à écrire il y a plus de 40 ans et dont le budget dépasse les 100 millions de dollars. "Mégalopolis", une épopée romaine dans une Amérique moderne où l'on retrouve Dustin Hoffman, Michelle Pfeiffer et Adam Driver.