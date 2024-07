information fournie par France 24 • 09/07/2024 à 16:19

A l’affiche Planète afro reçoit Mc Solaar, rappeur nostalgique aux cinq millions d’albums vendus et cinq victoires de la musique. Une comète qui illumine le ciel du rap français depuis plus de 30 ans et nous touche avec son univers unique et ses rimes célestes. Fatimata Wane l'accueille à l'occasion de la sortie d'"Éclats cosmiques", deuxième volet de son neuvième album, sorti sous forme de triptyque.