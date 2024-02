information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 16:19

L'archipel de l'Océan Indien s'enfonce dans une crise sociale sans précédent. Depuis plus de deux semaines, des Mahorais réunis en "collectifs citoyens" s'opposent aux forces de l'ordre et organisent quotidiennement barrages, rassemblements et manifestations pour protester contre "l'insécurité et l'immigration clandestine". Les conséquences économiques des blocages se font sentir, et des délinquants profitent de la confusion pour mener des attaques sur les routes.