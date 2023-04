Mayotte : l’État impuissant ? L’opération Wuambushu se poursuit, premières démolitions

information fournie par France 24 • 27/04/2023 à 20:27

À Mayotte, la France a déclenché l'opération Wuambushu pour lutter contre la délinquance et l’immigration illégale. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Ce jeudi, la destruction d'habitats insalubres a pu commencer dans le village de Longoni, après l'interruption des évacuations en début de semaine par le tribunal de Mamoudzou. 101e département français, Mayotte attire des milliers de migrants arrivés de l’île comorienne voisine mais également d’Afrique des Grands Lacs et de Madagascar.