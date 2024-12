information fournie par France 24 • 16/12/2024 à 10:24

C’est le plus récent des départements français, mais c’est aussi le plus pauvre : dévasté et meurtri par le passage du cyclone Chido, Mayotte était déjà dans une situation économique (très) difficile. Miné par l’insécurité, dépassé par la croissance de sa population, n’arrivant pas à juguler l’immigration clandestine, l’archipel de l’Océan Indien aura du mal à se relever rapidement de la tragédie qu’il vient de vivre.