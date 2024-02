information fournie par France 24 • 12/02/2024 à 15:50

Emmanuel Macron reçoit lundi les ministres des outre-mer Gérald Darmanin et Marie Guévenoux pour discuter de la réforme constitutionnelle qui doit supprimer le droit du sol à Mayotte, toujours paralysée par des habitants en colère contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Les habitants attendent des garanties du gouvernement, et veulent continuer leur mobilisation comme l'explique Halda Halidi, journaliste à Mayotte la 1ere pour France Télévision.