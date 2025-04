information fournie par France 24 • 18/04/2025 à 23:00

Le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a fait le point sur sa récente tournée sur le continent qui l'a conduit en RDC, au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Lors d’une conférence de presse, il a notamment réitérer la position américaine sur le conflit qui déchire l’est congolais et évoquer les discussions sur un accord minier entre Kinshasa et Washington.