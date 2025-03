Masculinistes : séduire les femmes… ou les détruire

information fournie par France 24 • 28/03/2025 à 18:00

Prouver qu’on est un homme, un vrai, cela passe pour beaucoup par la séduction. Plaire aux femmes, c’est aussi tentant qu’effrayant et certains hommes, parfois très jeunes, ne supportent pas de ne pas plaire. Pour ceux que l’époque surnomme les "incels" (célibataires involontaires), la frustration peut pousser à la haine des femmes. Des femmes trop indépendantes, qui ont pris le pouvoir sur les hommes, qui sont menteuses, manipulatrices, vénales et ne s’intéressent, pour 80 % d’entre elles, qu’à 20 % du sexe masculin. C’est ce qui est décrit dans la série britannique "Adolescence", qui remporte un immense succès en streaming. C’est aussi ce que vivent de nombreux hommes, qui cherchent des solutions à leur mal-être en ligne, auprès de "coachs" masculinistes. Le journaliste et réalisateur Pierre Grault s’est infiltré dans ce monde des hommes "qui détestent les femmes".