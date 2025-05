Martin Fayulu s'exprime sur France 24

information fournie par France 24 • 04/05/2025 à 22:31

Dans un geste politique inédit, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Delly Sesanga et Joseph Kabila signent une déclaration commune dénonçant la mauvaise gouvernance et la dérive autoritaire du régime de Félix Tshisekedi. Ils appellent à un dialogue national pour sortir la République démocratique du Congo de l’impasse, alors que la guerre dans l’Est continue dans un silence assourdissant. Invité exceptionnel du Journal de l’Afrique, Martin Fayulu revient sur cette union inattendue, les causes internes du conflit, les accusations de collusion avec le Rwanda et les perspectives de paix.