Marisa Abela : "Incarner Amy Winehouse m'a enseigné la puissance et la vulnérabilité"

information fournie par France 24 • 25/04/2024 à 14:56

Le film "Back to Black" a été décrit comme une plongée inédite dans la carrière de la chanteuse Amy Winehouse, de son ascension fulgurante à la sortie de "Back to Black", album révolutionnaire couronné de cinq grammys et vendu à seize millions d'exemplaires. La star, décédée en 2011, à l'écran, est incarnée par Marisa Abela, connue pour la série "Industry". Le film est réalisé par Sam Taylor Johnson, à qui l'ont doit "Cinquante nuances de Grey" et "Nowhere Boy". Eve Jackson les a rencontrées à Paris.