information fournie par France 24 • 27/02/2024 à 11:57

Marine Turchi, journaliste à Mediapart chargée des violences sexuelles et sexistes, revient sur le #Metoo qui secoue le cinéma français et, avec lui, la société dans son ensemble. La France rattrape-t-elle enfin son retard sur le sujet ? Le Septième art donne-t-il l’exemple aujourd’hui sur la façon dont son traités les violences sexistes et sexuelles ?