Marine Le Pen face à la commission sur les ingérences étrangères: "Le sparadrap russe"

information fournie par France 24 • 24/05/2023 à 07:54

A la Une de la presse, ce mercredi 24 mai, l’audition, aujourd’hui, en France, de la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, par la commission d'enquête sur les ingérences étrangères de l'Assemblée nationale. Et une enquête sur les liens du RN avec une société liée à un ex-membre du GUD. Le recul du droit à l’avortement et du principe de laïcité aux Etats-Unis. Et une querelle américano-néo-zélandaise autour d’un kiwi - l’oiseau, pas le fruit.