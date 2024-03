information fournie par France 24 • 10/03/2024 à 14:05

Dans Premières cette semaine, rencontre avec Marin Karmitz. Celui qui a exercé tous les métiers du cinéma : réalisateur, producteur, distributeur, exploitant et fondateur du groupe MK2 dont on célèbre cette année les 50 ans, est aussi passionné de photographies. Fin connaisseur et collectionneur, une partie de sa collection privée est exposée au Centre Pompidou. Intitulée "Corps à Corps, Histoire(s) de la photographie", l'exposition dialogue de manière inédite avec la collection du musée.