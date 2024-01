Marija Pejčinović Burić : "La Russie viole depuis longtemps les standards du Conseil de l’Europe"

information fournie par France 24 • 19/01/2024 à 18:10

Le Conseil de l’Europe est une institution veillant au respect des Droits humains, particulièrement bafoués et remis en cause sur notre continent récemment. Il fête ses 75 ans en 2024 et rassemble, au-delà des Vingt-Sept, 46 États membres. En cette année d’élections européennes, nous recevons sa Secrétaire générale, la Croate Marija Pejcinovic Buric, qui achève en 2024 son mandat de cinq ans. Elle nous parle de l’exclusion de la Russie du Conseil de l’Europe, de l’aide à l’Ukraine, facilitée par le registre des dommages que son institution a mis en place, de la guerre qui oppose Israël et le Hamas, mais également de la liberté de la presse, qu’il faut "protéger si on veut sauvegarder la démocratie".