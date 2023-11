Margaritis Schinas : "Le populisme projette l'image d'une Europe incapable de gérer la migration"

information fournie par France 24 • 24/11/2023 à 19:27

Au lendemain de l’élection parlementaire aux Pays-Bas et la victoire du populiste Geert Wilders, l’Europe fait face à la montée des extrêmes droites. Notre invité Margaritis Schinas, le vice-président de la Commission européenne chargé des migrations et de la promotion du mode de vie européen, issu des rangs du Parti populaire européen, analyse nos multicrises et multiguerres. Margaritis Schinas nous dit que "l'Europe est appelée à jouer le rôle d'une force du Bien dans le système multilatéral mondial."