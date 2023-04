Marchés financiers : un regain d'optimisme en attendant la crise ?

information fournie par France 24 • 21/04/2023 à 17:30

Ces dernières semaines, les marchés financiers affichent un optimisme à toute épreuve, loin des préoccupations quotidiennes liées à l'inflation ou aux doutes qui pèsent sur la reprise économique mondiale. Mais ce décalage avec l'économie réelle peut-il persister ? Et de nouvelles faillites bancaires pourraient-elles venir perturber cette euphorie boursière ? Nous abordons également avec nos invités la question de la lutte contre l'inflation dans les pays occidentaux. Elle pourrait coûter 800 milliards de dollars aux pays les plus pauvres, car la hausse des taux d’intérêts et du billet vert alourdissent la charge de leur dette. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine) sont aussi de plus en plus enclins à s'affranchir de la devise américaine. Le règne du roi dollar arrive-t-il à son terme ?