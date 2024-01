information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 19:21

Permettre à un tétraplégique de retrouver le contrôle de ses jambes et de marcher en actionnant ce mouvement par la pensée : voici la prouesse effectuée récemment par le CEA, l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Ce projet vient d'être distingué par le Consumer Electronic Show, le salon de l'électronique qui s'est tenue à Las Vegas, où des initiatives d'aide aux déficients visuels et auditifs soutenues par le 3DExperience Labs et Dassault Systèmes ont également été mises à l'honneur.