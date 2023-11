information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 13:58

A l’initiative de Gérard Larcher et de Yaël Braun-Pivet, la marche contre l’antisémitisme a rassemblé plus de 100.000 personnes ce dimanche. Les attaques du 7 octobre du Hamas sur Israël ont eu des répercussions en France avec notamment des actes antisémites en hausse. Une marche pour la République ? Pour Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, invité de France 24, "le message est républicain, le message est surtout massif." Analyse.