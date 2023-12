Manque de soignants au Québec : le Canada veut attirer les travailleurs africains

information fournie par France 24 • 15/12/2023 à 10:24

Au Canada, la province de Québec, qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, a lancé une grande opération séduction de travailleurs africains. Objectif : recruter mille infirmiers et infirmières francophones en deux ans. Avec ce programme de recrutement à 65 millions de dollars, le gouvernement québécois espère renverser le déclin du Français et surtout attirer de jeunes familles dans les régions vieillissantes de la province. Reportage de nos correspondants au Cameroun et au Canada, Marcel Amoko, André Yakana, Joanne Profeta, et François Rihouay.