information fournie par France 24 • 23/10/2023 à 10:34

“Journée de colère” en Cisjordanie, des manifestations et affrontements avec l’armée ont lieu dans plusieurs villes et camps de réfugiés. Depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël, au moins 81 Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne ou des colons en Cisjordanie occupée. Claire Duhamel et Luke Shrago ont rencontré Palestiniens et Israéliens au cœur de cette violence.