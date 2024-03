information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 22:01

En Premier League, un duel au sommet se prépare : Manchester City affrontera Arsenal, deux équipes séparées par un seul point au classement. Côté français, un autre choc est à prévoir, celui du PSG et de l’OM ; tandis qu’en CAF, le TP Mazembe et l'ASEC Mimosas s’apprêtent à descendre dans l'arène. Enfin, on débat des Jeux olympiques : les clubs devraient-ils libérer leurs joueurs pour les laisser participer à la compétition ?