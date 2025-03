information fournie par France 24 • 27/03/2025 à 10:15

Un sommet mondial pour lutter contre la malnutrition se tient jeudi et vendredi à Paris. Financer cette lutte à large spectre, qui va de la famine à l'obésité, constitue un facteur important de croissance économique. Selon la Banque Mondiale, chaque dollar investi "rapporte" vingt-trois fois plus. Face à ce défi planétaire, ne pas agir coûte cher et des engagements financiers forts sont attendus de la part de la communauté internationale réunie dans la capitale française.