information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 23:55

On entendait plus tellement parler d'eux depuis que l'armée malienne et le groupe paramilitaire russe Wagner ont repris de leurs mains en novembre 2023 la ville de Kidal dans le nord du Mali... les ex rebelles du nord viennent de changer officiellement de nom. Pour quels objectifs?