information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 15:30

L'armée malienne et la rébellion touareg se sont livré de nouveaux combats dimanche dans la région de Kidal (nord), bastion des séparatistes et enjeu majeur de souveraineté pour l'Etat central, vers laquelle l'armée fait mouvement depuis quelques jours. L'armée malienne et les forces Wagner seraient à une quinzaine de kilomètres de la ville. L'analyse et les dernières informations du journaliste de France 24 Wassim Nasr.