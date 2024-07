information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 11:39

L'armée malienne et ses alliés russes ont subi un gros revers et de lourdes pertes samedi lors de combats contre les séparatistes dans le Nord du Mali. Un porte-parole des séparatistes et une source humanitaire l'ont indiqué à l'AFP ce 27 juillet, mais la situation est très difficile dans la région de Kidal depuis plusieurs mois. Les précisions de Serge Daniel, correspondant de France 24 dans la région.