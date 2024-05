information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 14:35

La guerre entre Israël et le Hamas a des répercussions mondiales. En Malaisie, pays d'Asie du sud-est à majorité musulmane où le soutien à la population palestinienne est important, des entreprises sont accusées de soutenir Israël et subissent un boycott aux effets non négligeables.