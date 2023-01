"Mailles" de Dorothée Munyaneza : l'art de tisser des liens entre danse, chant et poésie

information fournie par France 24 • 24/01/2023 à 16:18

Dorothée Munyaneza est danseuse, chorégraphe et chanteuse. Après "Samedi détente" et "Unwanted", son dernier spectacle, "Mailles", est présenté au Théâtre national de Chaillot. Pour cette pièce, elle a réuni six artistes africaines et afro-descendantes pour célébrer leurs parcours, mais aussi pour raconter la violence de leurs histoires. Née en 1982 à Kigali au Rwanda, Dorothée Munyaneza a quitté le pays en avril 1994 pour se rendre au Royaume-Uni où elle a étudié les sciences sociales et la musique, avant de venir s'installer en France.