information fournie par France 24 • 29/03/2024 à 12:28

Onze personnes ont trouvé la mort et plus de 7.000 autres ont été sinistrées par le cyclone Gamane, qui a frappé mercredi la pointe nord de Madagascar, a-t-on appris jeudi matin auprès du Bureau national de gestion des risques et catastrophe (BNGRC).