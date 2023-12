Lyna Khoudri : "Il y a une joie presque enfantine à participer au projet des Trois Mousquetaires"

information fournie par France 24 • 12/12/2023 à 13:28

On l’a découverte dans "Papicha", de Mounia Meddour, qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2020. Depuis, Lyna Khoudri a tourné avec Vincent Cassel dans "Hors normes", Jean Dujardin dans "Novembre", et même Timothée Chalamet dans "The French Dispatch", de Wes Anderson. Aujourd’hui, elle est Constance Bonacieux, l’amoureuse secrète de D’Artagnan. La jeune actrice est notre invitée, alors que sort le deuxième épisode de cette nouvelle adaptation des “Trois Mousquetaires” sur grand écran.