Lutte contre les violences faites aux femmes : le 25 novembre, une journée de mobilisation

information fournie par France 24 • 17/11/2023 à 13:24

À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes le 25 novembre 2023, "Demain à la une" explore les sombres réalités des violences faites aux femmes. Le rapport de l'ONU souligne la nécessité d'un investissement massif pour atteindre l'égalité des sexes d'ici 2030. En France, les chiffres sont alarmants. On dénombre 118 femmes tuées par leur partenaire en 2022 et 100 000 victimes de viols, pour seulement 1 000 condamnations. Nos invitées reviennent sur les défis auxquels font face les victimes, aux inégalités numériques et aux actions urgentes nécessaires pour briser le cycle de la violence.