Lutte contre la toxicomanie : le modèle portugais fait des émules

information fournie par France 24 • 16/01/2023 à 15:21

Alors que de nombreux pays européens luttent face à une recrudescence du trafic de drogue à la hausse constante du nombre de consommateurs, certains envisagent de s'inspirer du modèle portugais pour adapter leur réponse. En 2001, le Portugal a dépénalisé la consommation de toutes les drogues et leur possession en faible quantité. Vingt ans après, le pays s'est érigé en modèle dans la gestion de l'usage de drogue, en proposant une réponse sanitaire aux consommateurs et non seulement judiciaire.