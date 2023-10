"Lupin, saison 3", le retour du gentleman cambrioleur incarné par Omar Sy

information fournie par France 24 • 17/10/2023 à 16:46

Dans ce numéro de "A l’Affiche !", Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur les séries du moment, à commencer par "Lupin", saison trois ! Le gentleman-cambrioleur, toujours incarné par Omar Sy, est de retour. En cavale, il prépare un casse plus périlleux que jamais. Egalement au programme de cette émission : "D’argent et de sang", la première série du réalisateur aux sept César, Xavier Giannoli. Et "Alphonse", signé Nicolas Bedos : l’histoire d’un gigolo, incarné par Jean Dujardin. Une série qui arrive dans un contexte particulier, puisque son créateur est sous le coup d'une mise en examen pour agression sexuelle et des accusations de viol.