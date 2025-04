information fournie par France 24 • 07/04/2025 à 11:02

Les Bourses européennes ouvrent en chute libre ce lundi. Le CAC40 a ouvert en baisse de plus de 6%, le Dax lâchait plus de 8% dans les premiers échanges, avant de se reprendre un peu. La semaine dernière déjà, les bourses de Francfort et de Paris avaient lâché plus de 8%. En Asie, la baisse est encore plus marquée avec un effondrement de près de 8% pour le Nikkei à Tokyo et Hong Kong a dégringolé de plus de 13,7%. En cause : les droits de douanes réciproques annoncés par Donald Trump.