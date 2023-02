Louis Witter, photoreporter : la "politique de harcèlement" des migrants à Calais est "mortifère"

information fournie par France 24 • 01/02/2023 à 11:35

Le photoreporter Louis Witter couvre depuis des années les crises migratoires en France et ailleurs. Il signe le livre "La battue : l'État, la police et les étrangers", une enquête sur la politique menée à l'égard des migrants par les autorités françaises à Calais et Grande-Synthe. Il dénonce la "politique de harcèlement" qui conduit les migrants à prendre de plus en plus de risques pour tenter de rejoindre l'Angleterre. Une stratégie inefficace au vu de la hausse du nombre de traversées.