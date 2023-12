Loi immigration : le Conseil constitutionnel chargé de corriger le texte

information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 14:18

Après l'adoption du projet de loi immigration dans la douleur, la majorité présidentielle était prise jeudi entre le feu de la droite et l'extrême droite, soucieuses que le texte soit exécuté à la lettre, et celui de la gauche, qui conjure Emmanuel Macron de ne pas l'appliquer. Le président a saisi le Conseil constitutionnel qui pourrait retoquer des dizaines de mesures chères à la droite et l'extrême droite, comme le conditionnement des prestations sociales ou le durcissement du regroupement familial. Les précisions de Clovis Casali, journaliste à France 24.